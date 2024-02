Mo | oggi due telefonate tra Schlein e Meloni**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Si sono sentite due volte, a quanto si apprende, Ellye Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui telefonici - il primo più breve e il secondo più articolato - tra la segretaria del Pd e la premier la situazione in Medio Oriente, un confronto alla luce della discussione in corso alla Camera con la mozione presentata dai dem in cui si chiedono il cessate fuoco umanitario e una conferenza di pace.