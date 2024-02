Mo | Calenda | ' quanto sta facendo Netanyahu a Gaza pericoloso e inumano'

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Le mozioni in parlamento sulla guerra in Medio Oriente sono un gioco di posizionamento che non ci appassiona. Ho sempre sostenuto il diritto di Israele di difendersi, tanto più dopo il 7 ottobre, masta. Deve andarsene il prima possibile". Così Carlosu twitter.

