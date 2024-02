Missili ipersonici Zircon | la Russia potrebbe averli usati per la prima volta

Scaramella è consulente per le operazioni speciali dell'Agenzia statale gestione emergenze nazionali Ucraina : "Ci aspettiamo per questa notte ... (sbircialanotizia)

Secondo il direttore dell'Istituto di ricerca scientifica per gli esami forensi ucraino, lo scorso 7 febbraio Mosca avrebbe usato il missile nell'attacco contro la capitale ...La Russia ha ufficialmente aggiunto una nuova arma al suo arsenale di guerra. Il 7 febbraio scorso l’ esercito moscovita ha lanciato sul territorio ucraino un missile ipersonico antinave Zirkon. È la ...Zelensky licenza il capo di stato maggiore Zaluzhny: prende il suo posto Syrsky. Gli Usa studiano come lasciare il cerino in mano all'Ue ...