Missili Houthi colpiscono nave greca nel Mar Rosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unamercantile di proprietàè stata colpita dai ribellimentre navigava nel Mar. Come spiegano le forze armate del Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti, duesono stati lanciati verso lo stretto di Bab el-Mandeb dalle aree dello Yemen sotto il controllo dei...

Kiev, nella notte abbattuti 16 droni russi su 23. Ukrainska Pravda: Mosca ha usato per la prima volta il missile ipersonico Zirkon (ilsole24ore)

(Adnkronos) – Gli Houthi hanno attaccato un mercantile diretto in Iran che navigava nel Mar Rosso . Lo ha reso noto il comando centrale americano, ... (periodicodaily)

Due missili contro la MV Star Iris di proprietà greca e battente bandiera delle isole Marshall Gli Houthi hanno attaccato un mercantile diretto in ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Gli Houthi hanno attaccato un mercantile diretto in Iran che navigava nel Mar Rosso . Lo ha reso noto il comando centrale americano, ... ()

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Gli Houthi hanno attaccato un mercantile diretto in Iran che navigava nel Mar Rosso . Lo ha reso noto ... (dayitalianews)

Gli Houti hanno lanciato due missili contro una nave mercantile diretta in Iran, paese sostenitore del gruppo ribelle yemenita, causando lievi danni ...Il blitz per liberare due ostaggi, Hamas: 'Cento morti'. Il premier Netanyahu: 'Un successo'. E continuano le operazioni a Khan Yunis. Ma Joe Biden è furioso. E alzano i toni anche Londra e Ue. Nuovo ..."Stop all'operazione a Rafah senza un piano credibile per i civili", dice il presidente Usa. Intanto dopo che l'esercito israeliano ha liberato due ostaggi, Hamas annuncia la morte di altri tre rapiti ...