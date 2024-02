Missile ipersonico russo Zircon contro Kiev | “Prima volta in Ucraina”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per ladall’inizio della guerra, la Russia ha usato unin. Lo sostiene Oleksandr Ruvin, direttore dell’Istituto di ricerca scientifica per gli esami forensi di, che sul suo canale Telegram scrive che questo è quanto emerge dall’analisi dei frammenti di unche ha colpito la capitalelo scorso 7 febbraio. Ruvin allega alle sue dichiarazione un video del rottame delesaminato, spiegando: “In questo caso, vediamo elementi che sono caratteristici del3M22. Parti e frammenti del motore e dei sistemi di lancio hanno identificazioni specifiche”. La Russia ha completato i test per il ...