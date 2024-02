Ministro Crosetto ricoverato in ospedale nella notte Sospetto percardite

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Si parla per lui di una sospetta pericardite . A scriverlo le ... (open.online)

Il ricovero nella notte Nella notte, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza per una presunta pericardite (ovvero una ... (361magazine)

Guido Crosetto , ministro dell Difesa , è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una Sospetta pericardite . «Il ministro della Difesa ... (leggo)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza per sospetta pericardite . Che Cos’è , da cosa dipende e come si cura? Si ... ()

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, - come riporta Adnkronos - il ministro Crosetto si è presentato ...Perché Crosetto è stato ricoverato d'urgenza in ospedale: cosa è successo, la malattia. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Dolori al petto per il titolare del dicastero della Difesa. Si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, dove è ricoverato sotto osservazione ...