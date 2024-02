Minacciato e costretto a prelevare al bancomat

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una rapina ai danni di un ragazzo di 19 anni nel parcheggio del Move in di via Turati a Cerro Maggiore ha fatto scattare l’emergenza sicurezza in tutto il legnanese. Episodi continui con protagonisti giovani e giovanissimi, sia come rapinatori che come vittime. Questa volta la vittima ha solo 19 anni ed è stata minacciata con un coltello da tre giovanissimi, fra cui uno sicuramente minorenne, per poi essere rapinata. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 19enne – che era in compagnia di un amico –sarebbe stato avvicinato da tre persone in orario serale e subito circondato. Poi, sotto la minaccia di un coltello, sarebbe stato "scortato" fino a uno sportello, da dove è stato500 euro. Infine, sarebbe stato lasciato libero. Una volta tornato a casa il giovane ha scoperto che uno dei malviventi ...