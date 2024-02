Milleproroghe | scudo penale per i medici | punibilità solo per colpa grave

(Di martedì 13 febbraio 2024) «Fuori dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» la limitazione dellaai soli casi di«opera per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice, commessi sino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni dicarenza di personale sanitario». E’ la riformulazione della maggioranza sulloper i....

Un nuovo no all’ulteriore proroga dello scudo erariale per gli amministratori pubblici, che appare “non necessaria” visto che la responsabilità è già limitata ai casi di dolo o colpa grave. Ma anche u ...I medici italiani non hanno dimenticato le proteste di dicembre, quando erano scesi in piazza per chiedere con urgenza un maggior impegno dell'esecutivo sulla sanità pubblica. Ora aspettano al varco i ...Ora la speranza è che si possano ricostruire quelle condizioni, che possano ridare serenità al lavoro dei medici, ha dichiarato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli ...