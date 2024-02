Milei lancia l’alleanza dei conservatori | “Meloni | Vox e Bolsonaro in direzione giusta | ci lavoriamo”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il presidente dell'Argentina Javierha detto che per recuperare il "vantaggio di trent'anni" della sinistra sulla destra conservatrice, sta "lavorando" a un coordinamento internazionale: "Ci sono molte persone che capiscono e vogliono andare nella". Tra queste Giorgia Meloni, Jaire il leader di Vox Santiago Abascal.

Il presidente argentino vuole saldare un contenzioso con l’emissione di bond senza limiti. In cosa consistono e perché fanno gola a Buenos Aires (ilsole24ore)

Messi alle spalle i dissapori passati, il presidente argentino viene ricevuto in udienza privata dal Pontefice, a cui dona dolci tipici e biscotti al limone, i preferiti del Papa.