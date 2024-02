Milano | vandalizzate le pietre d’inciampo per i bambini palestinesi uccisi a Gaza

(Di martedì 13 febbraio 2024)– Resta alta la tensione e la polarizzazione sul tema del conflitto tra Israele e Hamas, dopo le polemiche che hanno travolto la Rai. Asono statenella notte le seidi inciampo a ricordo degli 11milamorti ae poste dagli attivisti della Camera del Non Lavoro in piazzale Baiamonti nella scorsa giornata della memoria del 27 gennaio. A denunciarlo è Riccardo Germani, portavoce di Adl Cobas. Gli attivisti annunciano che altre targhe saranno poste oggi alle 18 e invitano il rapper Ghali – che si è speso pubblicamente sul palco di Sanremo per chiedere lo “stop al genocidio” – a partecipare alla cerimonia alla Camera del Non Lavoro. “In questo paese - denuncia Germani – c'è un clima di negazionismo nei ...

