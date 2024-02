Milano | truffe agli anziani | arrestato il trasfertista napoletano

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – La Polizia di Stato die la Sezione di Polizia Giudiziaria (partecipata dalla Polizia di Stato e della Polizia Locale milanese) della Procura della Repubblica di, coordinati dalla stessa Procura, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un cittadino italiano di 47 anni, su richiesta dei pubblici ministeri del IV Dipartimento, ritenuto coinvolto, in duepluriaggravate realizzate ai danni di dueresidenti milanesi. La prima vittima Nel primo episodio, una signora di 85 anni, ha ricevuto la telefonata da parte di un uomo, presentatosi come appartenente della Polizia di Monaco di Baviera, che le ha riferito che il figlio aveva causato un sinistro stradale rischiando l’arresto: per questo motivo un avvocato si ...

