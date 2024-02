Milano | Sala | “Entro l’estate voglio portare il limite dei 30 davanti alle scuole”

Milano crolla al tie-break. Troppi errori - conto salato : in classifica è solo sesta L’Allianz Milano non solo non espugna la Kioene Arena perdendo per 3 set a 2, ma perde anche una posizione in classifica, scivolando al sesto ... (ilgiorno)

Il Milan trasloca a San Donato - Sala fa deragliare l'ipotesi Milano "Una buona notizia per gli sportivi, per il Milan, per i posti di lavoro creati e per i cittadini di San Donato", così il ministro delle ... (affaritaliani)