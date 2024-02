Milano | pochi asili nido e rette salate | in due anni aumenti delle tariffe orarie dell’11%

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – L’indagine di Altroconsumo fotografa uno scenario già denunciato dalle famiglie, alla quale le istituzioni non hanno ancora trovato una soluzione: il quadro sulledeglidel nostro paese è sconfortante, soprattutto rispetto agli altri paesi europei. Oggi i posti albastano solo per il 28% dei bambini e nel periodo estivo il 93%strutture è chiusa. Inoltre si sottolinea un divario territoriale molto ampio in termini di copertura di posti: centro-Italia, nord-est e nord-ovest, superiori al 31%, il Sud e le Isole registrano una copertura del 16%. Aaumentoin un anno Dopo l’indagine condotta nel 2022, ...

In città il costo mensile per la scuola materna comunale si aggira intorno al 640 euro e i posti disponibili bastano solo per il 28% dei bambini ...