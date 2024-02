Milano Fashion Week 2024 | selezione di eventi accessibili e mostre imperdibili

(Di martedì 13 febbraio 2024), la moda e non solo. Durante lapiù attesa delmonth febbraiuolo, il capoluogo lombardo pullula di curiosi, professionisti del settore e speranzosi in cerca di accessi inconsueti ade sfilate. Le strade milanesi si trasformano in canali ricchi di installazioni, pop-up e specialitutti da scovare. L'articolo proviene da Il Difforme.

Il 25 febbraio 2024 segna il ritorno dell’affascinante “ Fashion Art and More International Luxury Event” nell’incantevole cornice dell’Hotel ... ()

Gennaio vuol dire anche Milano Fashion Week . Le maison hanno presentato le collezioni maschili in passerella e non hanno rinunciato agli ospiti VIP. ... (velvetgossip)

Milano Fashion Week , la moda donna torna in passerella In città dal 20 al 26 febbraio la women’s collection autunno/inverno 2024/2025 con più di ... (lombardiaeconomy)

Le Zirre Napoli lancia Assaje: la collezione primavera estate 2024 ispirata alla nota canzone di Pino Daniele sarà presentata in anteprima in ... (ildenaro)

Il brand di borse della romagnola Bigfoot ha aperto a Milano il suo primo temporary store, in corso Garibaldi 44, che servirà da test e potrebbe dare il via alla ricerca di una location permanente in ...La 62ma edizione delle kermesse meneghina dedicata al design si terrà dal 16 al 21 aprile prossimi a Rho Fiera con 1.900 espositori, di cui 600 giovani talenti under 35 e 22 scuole di design.Le tendenze Autunno Inverno 2024-25 scendono in passerella durante Milano Fashion Week 2024 Womenswear, che si sta preparando per un programma entusiasmante che si svolgerà tra il 20 e il 26 febbraio.