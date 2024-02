Milano-Cortina | Sala | ' falso che non siano sostenibili | come per Expo capiranno dopo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 feb. (Adnkronos) - I Giochi invernali di2026? "E' èche non". Lo afferma il sindaco diBeppe, intervistato su corriere.it. "La decisione di realizzare le Olimpiadi in varie località, Bormio, Livigno, Trentino -spiega- deriva dalla necessità di minimizzare l'impatto economico". E poi "non è vero che sono un disastro ambientale". In ogni caso, assicura, "io sono molto tranquillo perché mi rivedo con tutte le polemiche di. Finché non abbiamo aperto era tutto un dramma, poi abbiamo capito il beneficio che ha portato". "Certo -ammette- la soluzione del bob anon è l'ideale; l'ideale era portarlo all'estero, ma qui potrei fare l'elenco dei ministri di questo governo che in nome dell'italianità hanno detto no. E allora che devo fare? Quindi ho detto al mio collega, il sindaco di, che se non c'era una via e lui se la sentiva, io lo avrei appoggiato. Gli ho detto: "Ti prendi un bel rischio perché ci metti la faccia tu, e se succede qualcosa spariranno tutti, ma questo è un problema minimo rispetto ad una opportunità significativa".