Milano | al via la mostra “Straordinarie” | foto e voci di 110 donne per ispirare bambine e ragazze

(Di martedì 13 febbraio 2024)– Ci sono Liliana Segre, Natalia Aspesi, Serena Dandini, Suor Bottani, Michela Murgia, Sumaya Abdel Qader e Viviana Varese. Solo citarne alcune. In tutto sono 110 ritrattigrafici di altrettanteitaliane che testimoniano tanti modi diversi, tutti possibili, di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni oltre pregiudizi e discriminazioni, in diversi ambiti della società. Lagrafica "", dopo il successo al Maxxi di Roma, è arrivata alla Fabbrica del Vapore di. Un progetto promosso da Terre des Hommes e curato da Renata Ferri con legrafie di Ilaria Magliocchetti Lombi, che si può visitare fino al 17 marzo. Realizzata grazie al sostegno di Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte, è parte ...

