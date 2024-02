Milan | Thiago Motta non si espone | “Rinnovo? Non ci sono novità”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il tecnico del Bolognaha parlato in conferenza stampa in vista del recupero di campionato di domani contro la Fiorentina

Panchina Milan , Thiago Motta potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero per la prossima stagione: Ecco come giocherebbe.. Thiago Motta sarà il ... (dailymilan)

Il Milan si prepara ad alcune novità in Panchina in vista della prossima stagione: le parole di De Laurentiis su Thiago Motta Al termine della ... (dailymilan)

Tra gli obiettivi del Milan per la prossima finestra di calciomercato, il centrocampista argentino Federico Redondo - figlio d'arte - è a un passo dal trasferimento in Major League Soccer. L'Inter ...Thiago Motta non ha ancora svelato quale sarà il suo futuro. In conferenza stampa il tecnico del Bologna non ha fugato i propri dubbi lasciando ...Con tre coppe dei campioni al proprio attivo (l’ultima vinta nel 2009-2010 con José Mourinho alla guida), l’Inter è la seconda squadra italiana per titoli continentali ...