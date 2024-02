Milan | Serie A a 18 squadre? Ecco la decisione ufficiale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), si è votato per ladi ridurre laA da 20 a18la sentenzache non cambia… Il 26 gennaio l’assemblea della legaA si era riunita per discutere alcuni punti critici del nostro campionato e per provare a introdurre dei cambiamenti innovativi. Tra le tematiche più rilevanti che si sono discusse nella riunione, c’era la necessità di recuperare risorse e mantenere il numero di 20inA. Proprio su questo ultimo punto è arrivata la. LaA non cambia e rimane a 20. Scongiurata, quindi, la possibilità della riduzione a 18 club nel maggiore campionato italiano. La Lega ha fermato il ...