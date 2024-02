Milan-Rennes | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gara valida per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i rossoneri affrontano la seconda competizione continentale con l’intento di arrivare fino in fondo, ma i francesi sono un avversario da prendere con le molle.si giocherà giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 21 presso lo stadio Meazza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri speravano di fare in strada in Champions League, ma non sono riusciti ad andare oltre il terzo posto che è valso la partecipazione al playoff di Europa League. La squadra di Pioli, vicina alla qualificazione alla massima competizione continentale per la prossima stagione, vuole comunque sollevare questo trofeo, mai vinto nella sua storia I francesi si presentano a questa sfida dopo il secondo piazzamento ...