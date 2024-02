Milan-Rennes | Kjaer in dubbio | Pioli ha in mente due soluzioni alternative

Ecco, di seguito, il report dell' Allenamento odierno del Milan . squadra subito in campo in vista del match contro il Rennes (pianetamilan)

I rossoneri mettono la Juve nel mirino in campionato e aspettano i francesi a San Siro nell'andata del playoff di Europa League. Nel 2024 cammino quasi ...Il Milan sarà impegnato questa sera nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A contro il Napoli, ma la prossima settimana tornerà immediatamente in campo per poter affrontare il Rennes n ...Milan Rennes, sarà turnover o spazio alla miglior formazione possibile A cosa sta pensando Pioli per l’andata dei playoff Giovedì il Milan scenderà in campo sul terreno di gioco di San Siro per ...