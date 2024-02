Milan-Rennes | jolly Chukwueze? Domani intanto sarà a Milano

Arthur Theate , difensore del Rennes, ha parlato in vista della sfida di Europa League contro il Milan in particolare su Leao e Giroud (pianetamilan)

Arthur Theate , difensore del Rennes , ha parlato in vista della sfida di Europa League contro il Milan in particolare su Leao e Giroud (pianetamilan)

Il Milan si prepara per la partita di giovedì contro il Rennes . Simon Kjaer , difensore rossonero, resta in dubbio. ecco le ultime novità (pianetamilan)

Verso Milan-Rennes , l’ex Bologna Arthur Theate suona la carica in vista della sfida in Europa League e ammette che a Pioli toglierebbe due ... (dailymilan)

Milan-Rennes fa parlare di se non solo sul campo, purtroppo anche fuori. La gara è stata considerata a rischio, arriveranno in città 7mila tifosi ospiti. Spesso le partite di calcio coinvolgono anche ...Giovedì a San Siro, Milan e Rennes si affronteranno in Europa League. Theate, tecnico dei francesi ha le idee chiare sul match. Il Milan giovedì sera debutterà in Europa League, se la vedrà contro i f ...Andata e ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes, prima a San Siro e poi in Francia, il derby lombardo col Monza, i big match contro Atalanta e Lazio.