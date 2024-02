Milan-Rennes | arbitrerà Dabanovic | è la prima partita con i rossoneri

Fastidio muscolare per Simon Kjaer , a rischio per Milan-Rennes di giovedì, andata dei playoff di Europa League. Chi al suo posto? (pianetamilan)

L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per i match d’andata dei playoff di Europa League 2023 / 2024 , in programma giovedì 15 febbraio. A ... (sportface)

Malick Thiaw , tornato ad allenarsi in gruppo, dovrebbe essere disponibile per Milan-Rennes , partita di andata dei playoff di Europa League (pianetamilan)

Milan – Rennes è la gara d’andata dei playoff di Europa League: calcio d’inizio alle 21.00 di giovedì 15 Febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. La formazione di Stefano Pioli è r ...I giallorossi sfideranno in Olanda il Feyenoord, i rossoneri attendono il Rennes NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per l'andata ...Per la partita di andata a San Siro Milan-Rennes, valevole sempre per lo spareggio di Europa League giovedì prossimo alle 21, è stato designato come direttore di gara il montenegrino Nikola Dabanovic.