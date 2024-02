Milan | Pioli riceve una medaglia per le 100 vittorie in Serie A

(Di martedì 13 febbraio 2024) Stefano, allenatore del, nella giornata di oggi ha ricevuto unadalla società per le 100inA con i rossoneri Stefano, allenatore del, nella giornata di oggi ha ricevuto unadalla società per le 100inA con i rossoneri. Secondo quanto riportato danews24, infatti, il tecnico ha ricevuto questo speciale riconoscimento da Giorgio Furlani e dalla squadra rossonera che, insieme a tutto lo staff, ha omaggiato l’allenatore con una maglia speciale autografata. Inoltre, aello, erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.

Paolo Condò, giornalista, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match tra Milan e Napoli: "Il Milan ha rischiato pochissimo contro il Napoli, l'unico episodio che ricorso è il palo di Simoc.