Milan | Pioli IN o Pioli OUT? Pro e contro della possibile conferma

Fastidio muscolare per Simon Kjaer , a rischio per Milan-Rennes di giovedì, andata dei playoff di Europa League. Chi al suo posto? (pianetamilan)

Paolo Condò ha parlato proprio della partita di domenica sera e, in particolare, di cosa dovrebbe fare Pioli per restare sulla panchina del Milan (pianetamilan)

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Anche l’anno scorso le altre sono andate malissimo, l’Inter e la Juventus hanno toppato così come il Milan. La concorrenza non è mai ...Prossimo allenatore del Napoli Pioli è un nome che stuzzica, ...Jovic, entrato dalla panchina, ha segnato il gol vittoria all'81° con cui Pioli ha battuto Di Francesco per 3-2.