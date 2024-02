Milan | Pioli in e Leao out? Contro il Rennes forse Theo per Kjaer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le notizie più importanti pubblicate sulnella mattina di oggi, martedì 13 febbraio 2024. Tra futuro in panchina, campo e mercato

Il Milan si prepara alla partita di qualificazione per gli ottavi di finale dell’Europa League contro il Rennes: Pioli prepara delle novità Europa ... (dailymilan)

Fastidio muscolare per Simon Kjaer , a rischio per Milan-Rennes di giovedì, andata dei playoff di Europa League. Chi al suo posto? (pianetamilan)

Le voci dicono Antonio Conte, ma anche Thiago Motta, che tanto bene sta facendo quest'anno al Bologna, è un serio candidato per allenare il Milan ... (liberoquotidiano)

Panchina Milan , la squadra di Stefano Pioli continua a fare bene in campionato: adesso il futuro vede sempre di più il tecnico emiliano… Se fino a ... (dailymilan)

Milan , l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato del crollo della Juve sostenendo che ora Pioli deve puntare il secondo posto… In una ... (dailymilan)

Paolo Condò ha parlato proprio della partita di domenica sera e, in particolare, di cosa dovrebbe fare Pioli per restare sulla panchina del Milan (pianetamilan)

Jovic, entrato dalla panchina, ha segnato il gol vittoria all'81° con cui Pioli ha battuto Di Francesco per 3-2.Incredibile, Gatti potrebbe essere vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Giuntoli riflette su questo clamoroso scambio per portare il giovane talento a Torino. È incredibile constatare come nel m ...La stagione che sta disputando Rafael Leao è quantomeno controversa, infatti se da un lato è contraddistinta da un calo sotto l`aspetto dei numeri (solamente.