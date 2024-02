Milan | Pioli ha ancora due carte per provare a tenersi la panchina

Milan, il futuro di Stefano Pioli sembra praticamente segnato. Qui di seguito andremo a vedere le mosse della dirigenza in merito.NAPOLI – Non riesce l’impresa al Napoli contro il Milan a San Siro. La squadra partenopea è stata battuta con un gol di misura segnato da Theo Hernandez e decisivo per la vittoria dei rossoneri. Mazza ...Il doppio match con il Rennes assume la misura di un primo esame per le ambizioni dell'allenatore e del club rossonero ...