Milan | le ultime sulle condizioni di Kjaer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ledi Simon, difensore centrale del, stanno migliorando e la giornata di domani sarà decisiva Ledi Simon, difensore centrale del, stanno migliorando e la giornata di domani sarà decisiva per cercare di capire la data definitiva del suo rientro in campo. Secondo quanto riportato danews24, il fastidio rimediato nell’ultima giornata di campionato contro il Napoli verrà valutato, con i medici che osserveranno se sarà passato del tutto o meno. Il danese, per ora, verrà convocato per la sfida contro il Rennes ma i rossoneri non hanno fretta e non vogliono affrettare il suo rientro in campo dal primo minuto.