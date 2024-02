Milan | i numeri delle ultime due stagioni a confronto | che differenza!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), idue: in 24 gare i punti di differenza sono ben 5 e c’è chi parla di Pioli out… Pioli sì, Pioli no, Conte sì, Conte no, Thiago Motta è meglio. Calma, facciamo un po’ di ordine. Il, in questa stagione, era partito bene e aveva illuso i tifosi rossoneri che la squadra avrebbe potuto lottare per la conquista della seconda stella. Poi sono arrivati gli infortuni, tanti, troppi, che hanno rallentato fortemente i rossoneri, facendosi scavalcare e distanziare in classifica dall’Inter. C’è stata una ripresa e ad oggi ilha cambiato marcia, ma ormai è troppo tardi e i punti di distacco dai nerazzurri sono ben 8 (potrebbero diventare 11 visto che la squadra di Simone Inzaghi deve recuperare una ...