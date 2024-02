Milan | Giorgio Furlani premia Stefano Pioli | che traguardo!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella partita trae Udineseha raggiunto un traguardo importante: la specialezione da parte diIl 2024 delè stato fin qui praticamente perfetto in Serie A. In campionato i rossoneri hanno mantenuto una media simile a quella dell’Inter, tanto che il Diavolo si ritrova ora a solo un punto di distanza dalla Juventus. Lo scudetto è ancora lontano ma il secondo posto è un obiettivo più che plausibile. Artefice di questa cavalcata è di certo, che nel corso della sfida contro l’Udinese dello scorso 20 gennaio ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A. Un traguardo importante per l’allenatore del, che nella giornata di martedì 13 febbraio aello è stato ...