Milan | Gianluigi Buffon sullo scudetto del 2012 | rossoneri più forti ma…

(Di martedì 13 febbraio 2024), l’ex portiere della Juventus e della Nazionaleè tornato a parlare dellodelammettendo la forza dei, ex portiere della Juventus e della Nazionale, intervenuto al podcast BSMT, è tornato a parlare del famosodel. In quella stagione a trionfare furono proprio i bianconeri contro i. Una sfida tra le due squadre che è stata da sempre molto sentita e che ha visto protagonista proprionei primi anni duemila. L’ex portiere ha raccontato la stagione della Juventus di Antonio Conte e di come andarono le cose in quell’anno. Perquello fu lodella ...

San Valentino e Serie A: tutti gli 'amori' storici del Cagliari dal 1989 a oggi. Tra le tante forme di amore che esistono, una ...Non sarà semplice per i rossoneri negoziare il prolungamento col portiere ma la dirigenza non sembra preoccupata. Il Milan proverà presto ad entrare nel vivo della trattativa per il rinnovo di Mike Ma ...La Serie B con la Juventus, il ritorno al Parma e il futuro. Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua carriera, tra vittorie e aneddoti, in una chiacchierata al podcast di "Passa dal BSMT".