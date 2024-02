Milan e Juventus | il futuro di Tomori e Bremer è legato a De Ligt | cosa succede al Bayern

Cosmi non ha dubbi sull’Inter ma ne ha ec come su chi la insegue in Serie A, ovvero sulla Juventus. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie ... (inter-news)

Il tecnico bianconero è stato multato dal Giudice Sportivo per 10 mila euro con diffida. La sanzione è stata comminata poiché in Juvents-Udinese Allegri ha: “al termine della gara negli spogliatoi, ri ...La pesante sconfitta nello scontro diretto col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sta lasciando sempre più tracce all`interno di un Bayern Monaco che si è riscoperto.In tal senso come riportato da Calciomercato.com il preferito resta Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan e alla Juventus, che non è uscito dai radar nonostante la trattativa fallita con l ...