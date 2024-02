Milan | Di Gennaro | “Per me lo scudetto lo può perdere solo l’Inter”

Samardzic Milan, quale sarà il suo futuro «Provo a non sentire le voci di mercato. Mi piace giocare contro le big». Le dichiarazioni Il giocatore dell’Udinese Samardzic ha parlato dopo la vittoria co ...Gennaro Montuori, ex capo tifoso della Curva B del San Paolo ora ribattezzato Maradona, ha commentato l'ennesima sconfitta del Napoli. Il Napoli, dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, è ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha risposto così alla domanda se l'Inter sia in fuga per lo scudetto ...