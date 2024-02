Milan | contro il Rennes dubbi in difesa | Kjaer out | torna Theo centrale insieme a Gabbia?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)o, 13 febbraio 2024 – Marcia di avvicinamento alla sfida di giovedì sera a San Siroilper il Diavolo: l’andata dei playoff di Europa Leaguela formazione francese è uno step da non fallire per puntare dritto alla finale di Dublino del prossimo 22 maggio. Forte di sette vittorie e due pareggi collezionati nelle ultime nove giornate, i rossoneri non perdono in Serie A dal 9 dicembre ma ora la concentrazione va tutta all’Europa e al palcoscenico dove il club di via Aldo Rossi non ha mai alzato il trofeo.inUscito acciaccato dal matchil Napoli, Simonè in forteo per la sfida ai francesi: dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il danese non è emerso nulla di preoccupante ...