Milan | che botta per Davide Calabria | ecco quanto starà fermo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), cheper: il capitano rossonero è uscito nella gara contro il Napoli per infortunio.i tempi di recupero Se da un lato ilpuò sorridere per il, possibile, rientro tra i convocati di Malick Thiaw, dopo un’assenza di oltre 2 mesi per l’infortunio rimediato nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund dello scorso 28 novembre, dall’altro deve fare i conti con il problema fisico accusato dal capitano rossonero. Il terzino destro è uscito nella gara di campionato contro il Napoli, poi vinta dalla squadra di Pioli per 1-0. Gli esami hanno evidenziato un edema muscolare all’adduttore sinistro. Un infortunio che dovrebbe tenere fuori il giocatore sia per la gara contro il Rennes, si per ...