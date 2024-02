Milan | Arrigo Sacchi | mi aspettavo il crollo della Juve e ora Pioli deve…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 febbraio 2024), l’ex allenatore rossoneroha parlato delsostenendo che oradeve puntare il secondo posto… In una giornata di campionato favorevole alla, visto chee Inter erano impegnate rispettivamente contro Napoli e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri è inciampata pesantemente in casa contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. E’ arrivata, infatti, la prima sconfitta dei bianconeri in casa in questa stagione per 1-0. Altri 3 punti persi dall’Inter e dal. Adesso la rosa diè ad un solo punto di distanza dallantus. Il campionato, però, sembra andare sempre di più nelle manisquadra di Simone Inzaghi, che ...