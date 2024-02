Meteo Napoli e Campania | giornate di sole | ma pericolo nebbia anche a bassa quota

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per individuare ...Mesi utili per rifiatare, passare del tempo con la famiglia e continuare a studiare, aggiornandosi vedendo partite in tv e ..."Il Napoli non si è reso conto che il mondo va avanti veloce ed è iper-competitivo e che l’autocelebrazione diventa tempo perso rispetto alla concorrenza. Osimhen rappresenta l’incapacità di ...Tragedia sfiorata nella notte a Napoli, un Suv si è schiantato contro le auto in sosta durante la folle corsa. I ragazzi a bordo stavano per fuggire dopo l’accaduto ma gli agenti li hanno fermati in ...