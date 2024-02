Messina Denaro sotto casa dei familiari poco prima arresto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il 29 dicembre 2022, pochi giornidel suo, Matteopassava in autodella ex compagna, madre di sua figlia, e delle sorelle Bice e Giovanna, a Castelevetrano. Lo seguiva e gli faceva da scorta il furgone di Vincenzo Luppino, oggi arrestato. Alla guida c'era il padre Giovanni, imprenditore finito in manette nel giorno della cattura del padrino e suo fedele autista. Il boss ricercato dunque transitavadei suoi per rivedere i luoghi a lui cari e nella speranza, sospettano gli investigatori, di riuscire a scorgere isia pure da lontano. Le telecamere del paese hanno immortalato il furgone che seguiva la Giulietta del latitante mentre passava alle 17,12...