Messina Denaro | arrestati i figli dell’autista del mafioso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori che ha coperto la latitanza di Matteo. I carabinieri del Ros hanno arrestato Antonino Luppino e Vincenzo Luppino,dell’imprenditore di Campobello di Mazara Giovanni Luppino, l’uomo che faceva da autista al capomafia e che con lui è finito in manette il 16 gennaio di un anno fa. Sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati. Antonino Luppino L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gianluca De Leo e Piero Padova. I Luppino, secondo l’accusa avrebbero fornito a“un aiuto prezioso” per muoversi e spostarsi nel territorio in cui il boss negli ultimi periodi ha vissuto. I due ...