Mera25 | “Con Michele Santoro domani a Roma per la presentazione di ‘Pace | terra | dignità”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024)14 febbraio alle ore 11 nella sala Tobagi presso la sede della FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana in Via delle Botteghe Oscure 54 asarà illustrato il programma di “Pace” per le elezioni europee del prossimo giugno 2024 con Raniero La Valle, Benedetta Sabene e. Allaparteciperà Federico Dolce, segretario nazionale e portavoce di Mera 25, con alcuni rappresentanti del partito parte integrante di DiEM 25 il movimento dell’ex ministro delle finanze in Grecia Yanis Varoufakis. “Si apre un percorso inedito nel panorama politico italiano – ha dichiarato Federico Dolce – con la costruzione di una lista per le europee che darà voce alle progressiste e ai progressisti che vogliono rafforzare l’Europa, un’Europa ...