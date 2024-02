Meghan Markle | nuovo lavoro dopo il flop su Spotify

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024) Novità persul fronte lavorativo. La moglie del Principe Harry tornerà a fare podcastilsu. L’ex attrice ha stipulato unaccordo con Lemonada Media. La duchessa di Sussex si è detta orgogliosa per questa nuova opportunità professionale. Pare che anche il figlio di Re Carlo sarà coinvolto in questo progetto.torna ai podcastilsusarà la voce di unpodcast prodotto da Lemonada Media, società fondata nel 2019 e che oggi produce più di 40 podcast diversi sui più svariati argomenti. In una dichiarazione rilasciata ai media americani, l’ex attrice ha dichiarato di ...