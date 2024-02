Meghan e Kate | spuntano messaggi e chat | la royal family trema

Meghan Markle l’annuncio più bello mentre Carlo e Kate stanno male : insorgono i sudditi mentre Carlo d’Inghilterra e Kate Middleton stanno male, per Meghan Markle arriva l’annuncio più bello: i sudditi insorgono. Non è un periodo ... (cityrumors)

Harry e Meghan - il piano per vendicarsi di William e Kate Harry e Meghan non sembrano trovare alcun compromesso per ricucire i rapporti con la royal family. In effetti, soprattutto nei confronti di William ... (velvetgossip)

Harry non può più parlare con Kate : divieto choc - c’entra Meghan - i motivi Pare proprio che Harry non possa parlare con Kate Middleton, nel divieto assurdo potrebbe anche esserci di mezzo la moglie Meghan. Torniamo ancora ... (cityrumors)

Kate Middleton - come hanno reagito Harry e Meghan alla notizia del ricovero Continua a far parlare i tabloid il ricovero di Kate Middleton. La principessa del Galles sarà ricoverata per almeno due settimane in una clinica ... (velvetgossip)