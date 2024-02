Medio Oriente | vertice di Intelligence sugli ostaggi | la nuova strategia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'operazione delle forze israeliane a Rafah continua. Ieri duedi origine argentina sono stati liberati dall prigionia nelle mani di Hamas con un blitz. Intanto continua il pressing su Israele. Dopo gli Usa è l'ora della Cina che chiede allo Stato ebraico di fermare l'operazione militare a Rafah «al più presto possibile», avvertendo che si rischia «un grave disastro umanitario». In una nota, il portavoce del ministero degli Esteri afferma: «La Cina si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili e violano il diritto internazionale», Israele deve «fermare le operazioni militari il prima possibile e fare ogni sforzo per evitare vittime civili innocenti... per prevenire un più grave disastro umanitario nell'area di Rafah». Il presidente americano Joe Biden ribadisce il suo no a una massiccia offensiva di Israele a Rafah senza un «piano credibile» per ...