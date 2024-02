Medio Oriente | telefonata Meloni-Schlein e la Camera vota sì al cessate il fuoco

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non è stato un pomeriggio di routine alla, chiamata a confrontarsi sulla crisirientale nel momento di massima tensione tra Hamas e Israele. Tra maggioranza e Pd si riscontrano punti di convergenza sullo stop alla guerra. L’Aula ha approvato il punto della mozione Pd, a prima firma Elly, in cui si chiede un immediato cessato ilinriente. Una volontà ribadita chiaramente oggi dal ministro degli Esteri Tajani che, pur nella solidarietà totale a Israele, ha posto l’accento sulla reazione sproporzionata di Tel Aviv nei confronti dei civili. Si contano 159 astenuti, 128 favorevoli, nessun contrario. Un segnale politico forte nel giorno delle mozioni a confronto, con le opposizioni in ordine sparso (5 mozioni diverse per 5 partiti) e il centrodestra compatto sul ...

Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente continuano a rappresentare elementi di forte preoccupazione per la comunità internazionale. La stessa non trova però soluzioni, condivise ed efficaci, in grado ...Meloni e Schlein si sono sentite telefonicamente prima che passasse la mozione Pd che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza grazie all'astensione del centrodestra.Gli accenti, nell’aula di Montecitorio, erano ovviamente diversi: più marcati in difesa del diritto dello Stato Israele di difendersi da chi vuole programmaticamente annientarlo quelli della maggioran ...