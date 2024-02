Medagliere Mondiali biathlon 2024 | Lisa Vittozzi porta da sola l’Italia al terzo posto!

(Di martedì 13 febbraio 2024) Idisi disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: cinque maschili, cinque femminili, due misti. A livello individuale si assegneranno le medaglie in sprint, inseguimento, individuale, mass start. Si disputeranno poi anche le due staffette di genere, la staffetta mista e la single mixed. Di seguito ile la classifica dei podi aidi# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Francia 3 1 3 7 2. Norvegia 2 3 2 7 3. Italia 1 1 0 2 4. Germania 0 1 0 1 4. Svezia 0 0 1 1 # TOTALE 6 6 6 18 PODI ...

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

I Mondiali 2024 di biathlon si disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in ... (oasport)

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

Un bottino finale di 6 medaglie messe al collo, quattro d’oro e due d’argento ...il bronzo alle Olimpiadi per sordi con la staffetta e la scorsa estate ai Mondiali ha fatto pure di più, con 2 ori e ...A Doha, Simona Quadarella è riuscita a conquistare l'oro nei 1500 stile libero, aggiundicandosi il secondo titolo in carriera ad un mondiale ...Il Settebello supera i vicecampioni in carica e torna a giocarsi le medaglie dall’edizione di Budapest ’22 quando fu argento. Cancellata la delusione dei rigori persi contro la Serbia lo scorso anno.