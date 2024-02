Mba Bocconi terzo al mondo Bene pure il Poli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) La celeberrima e celebrata Sda dellasul podio delle migliori business school al. La classifica è quella, blasonata, del Financial Times, che premia fra le top 100 anche un altro ateneo milanese, la Graduate School of Management deltecnico di Milano. A rendere immediatamente noti i risultati sono stati, ovviamente, i due atenei. Il Master in business administration di Sdacondivide ilposto mondiale a parimerito con la Columbia Business School (il migliore in assoluto, secondo il FT, nel 2024 è il Mba Wharton dell’Università della Pennsylvania; al secondo posto quello del francese Insead), scalando altre tre posizioni dal sesto posto conquistato l’anno scorso (davanti a istituzioni come Berkeley, Yale, il Mit o la London Business School), e dieci rispetto al ...