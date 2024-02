Mazzarri può finalmente gioire | è successo oggi a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Napoli ha ripreso gli allenamenti ain vista della sfida al Genoa: arrivano ottime notizie per Walter. Un altro big match e un’altra sconfitta per il Napoli. Gli azzurri, impegnati a San Siro contro il Milan domenica sera sono andati incontro all’ennesima sconfitta in un big match in questa stagione. Gli azzurri in questa stagione sono riusciti a battere solo l’Atalanta nei big match e si trattava della prima uscita stagionale del Napoli di. In tutte le altre sfide sono arrivate solo sconfitte e due pareggi contro il Milan all’andata e la Lazio al ritorno. Con la sconfitta di domenica sera a San Siro, inoltre, il Napoli ha messo fine ad un trend positivo in terra milanese. Gli azzurri, infatti, non perdevano contro il Milan in trasferta dal lontano 2014 quando sulla panchina del ...