Mazzarri | il Milan ha segnato la fine della difesa a tre | si torna al 4-3-3

(Di martedì 13 febbraio 2024) . Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: L’emergenza è finita La sconfitta contro il, al netto di una serie di episodi davvero sfortunati, ha certificato soprattutto un dato: con il tridente, e poi con il 4-2-3-1, la pericolosità e la produzione offensiva sono state – e sono – molto più consone al potenzialesquadra., in piena emergenza, ha virato verso un modulo e un sistema che conosce a memoria, che sono la sua stessa memoria, ma ora l’emergenza è finita e laa tre (cinque) esibita con il 3-4-3, e soprattutto con il 3-5-1-1, sacrificano inevitabilmente soluzioni offensive fatte di trame, che sono invece il patrimonio geneticosquadra, e di uomini. A San Siro, in campo, c’erano Kvara trasformista-trequartista e Simeone a recitare da centravanti; e in ...

La posizione di Walter Mazzarri , tecnico del Napoli , è tornata in discussione. Tra i nomi di De Laurentiis spunta un ex Milan

NAPOLI - Ripensando alla sconfitta di domenica sera a San Siro con il Milan quasi mi mancano le parole. Ma come si fa a perdere una partita così, affrontando una squadra che per tutta la gara è stata ...Il Napoli ha perso anche lo scontro diretto contro il Milan e adesso la corsa al quarto posto si fa durissima: il nome del nuovo allenatore ...L'ennesima settimana lunga. La sconfitta a San Siro contro il Milan ha riaperto ferite che non si erano evidentemente cicatrizzate in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis non è per ...