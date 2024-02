Mazzarri da esonero | la decisione di ADL

possibile esonero Mazzarri : Napoli valuta Giampaolo, Ballardini e Cannavaro come successori. Scopri i nomi in lizza e il futuro dell’allenatore. La ... (napolipiu)

La posizione di Walter Mazzarri , tecnico del Napoli , è tornata in discussione. Tra i nomi di De Laurentiis spunta un ex Milan (pianetamilan)

Walter Mazzarriè sotto processo: Aurelio De Laurentiis - ovviamente - non è per nulla soddisfatto dell’ennesima sconfitta senza segnare e sta tirando un primo bilancio della gestione del tecnico tosca ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul possibile futuro di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli: "Walter Mazzarri non è a rischio esonero. Aurelio De Laurentiis è rientrato a Napoli dopo la s ...Walter Mazzarri non è a rischio esonero: questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Così la rosea scrive sulle valutazioni fatte dal club dopo la sconfitta di San Siro ...