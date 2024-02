Maxi Sequestro di Prodotti Pericolosi per il Carnevale | Oltre Mezzo Milione di Articoli Insicuri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Teramo - La Guardia di Finanza ha effettuato un importantedi520.000legati al, ritenuti non sicuri per la salute dei bambini, in negozi gestiti da cittadini cinesi nella provincia di Teramo. I militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Teramo e della Compagnia di Giulianova hanno scoperto e sequestrato questo materiale, che includeva circa 23.000 costumi, maschere, gadget e accessori destinati anche ai minori di 14 anni. I proprietari dei negozi sono stati multati e segnalati alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Gran Sasso d’Italia di Teramo. Con l'avvicinarsi del periodo di, le Fiamme Gialle di Teramo hanno intensificato i controlli sulla sicurezza deidestinati ai bambini e ai ragazzi. Durante ...