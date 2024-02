Maxi operazione della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 –diaretina per il contrasto del lavoro nero e dell’evasione fiscale. Sia nel capoluogo che in Valdarno sono state scoperte, complessivamente, imprese che impiegavano 139 lavoratori “in nero” o irregolari. In base agli accertamenti sono state evase imposte per oltre 3,3 milioni di euro e indennità di disoccupazione indebitamente percepite per 60.000 euro. Le fiamme gialle del comando provinciale hanno innanzitutto posto le loro attenzioni su una ditta gestita da un soggetto di etnia bengalese e con sede in Arezzo. In base a quanto appurato i dipendenti, di nazionalità bengalese, indiana e pakistana, erano stati sorpresi a lavorare, nel tardo pomeriggio di una giornata festiva, da una pattuglia del “117” del Gruppo di Arezzo, impiegata nell’ambito degli ordinari ...